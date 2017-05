Detran alerta proprietários de veículos com fim de placas cinco sobre prazos para licenciamento

Com informações da Agência Acre - 30/05/2017 07:23:13

Dia 31 de maio, quarta-feira, é a data limite para que os proprietários de veículos com fim de placas cinco saldem o licenciamento anual e permaneçam circulando regularmente. A mesma data é o prazo para quem possui veículo com placas em que o sete aparece como caractere final, quitar o licenciamento em cota única com 10% de desconto ou começar a pagar parcelado em três vezes.

Para que o veículo continue circulando, é necessário pagar as taxas de Seguro Obrigatório, Licenciamento e Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Após a quitação das três taxas, é emitido o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), que é o documento do veículo.

“Os responsáveis pelos veículos devem ficar atentos aos prazos e ter consciência de que circular com veículo que não esteja licenciado é infração de trânsito gravíssima”, ressalta a diretora financeira e administrativa do Detran, Alana Albuquerque.

Vale destacar que os documentos dos veículos com final de placas sete só vencem no dia 31 de julho, porém se o proprietário que desejar obter desconto de 10% ou parcelamento, deve efetuar o pagamento da primeira das três prestações ou o valor integral até o dia 31 deste mês.

É possível verificar e imprimir o borderô de pagamento dos débitos do veículo por meio do site do Detran ou no atendimento de serviços de veículo do órgão, localizado na Avenida Nações Unidas, em frente ao Sétimo BEC ou na OCA.

“Depois de pago o documento deve chegar na residência do proprietário, porém só é entregue se a pessoa estiver em casa para receber. Após três tentativas de entrega os correios devolvem o documento para o Detran, por isso se no prazo de 20 dias o proprietário não receber o documento deve procurar o atendimento do Detran”, explica Alana Albuquerque.

O atendimento de veículos do Detran fica na Avenida Nações Unidas, 2.137, em frente ao Sétimo BEC, para atualizar o seu endereço junto ao órgão e realizar o resgate do documento.