Deputado da base de Sebastião Viana vai denunciar Depasa no MP por crime de responsabilidade

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 30/05/2017 11:59:29

O deputado Jesus Sérgio (PDT) disse na manhã desta terça-feira (30) na Aleac, que vai entrar com uma denúncia no Ministério Público Estraadual contra o Depasa por crime de responsabilidade. Jesus afirma que o Depasa vem ignorando os pedidos de informações sobre as obras do Programa Ruas do Povo executadas no Estado.

Ele cita como exemplo supostos gastos de R$ 6 milhões na Avenida Copa Cabana, no município de Tarauacá. “A avenida está totalmente degradada. Você vai conversar com a empresa a empresa diz que não recebeu. Vai com o Depasa e o Depasa diz que a empresa não executou os serviços, se instalando um jogo de empurra”, diz Jesus.

O parlamentar informa que “vou entrar no MP contra o Depasa por crime de responsabilidade. Porque as ruas que foram, feitas em Tarauacá não existem mais

Parece que jogaram uma bomba na cidade de Tarauacá. Citei apenas a avenida Copacabana que gastaram 6 milhões e ele está totalmente acabada”.

Segundo Jesus Sérgio, “a prefeita disse que não recupera porque é responsabilidade do governo. Mais de 1,5 mil alunos passam nessa avenida. Esse jogo de empurra só quem perde é a população, o médico que vai trabalhar, o paciente que vai ao hospital, os alunos que vão à escola e a população que suja os pés todos os dias”.

Jesus Sérgio afirma que vai denunciar o Depasa, “primeiramente pedindo que responda aos pedidos dessa Casa, já que os secretários sequer respondem os requerimentos. Cada um que se defenda da forma que achar adequada”, finaliza o deputado que integra a base de sustentação do governado Sebastião Viana.