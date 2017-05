Atriz da Rede Globo, Vera Fischer se apresenta no dia 09 de junho em peça teatral na FAAO em Rio Branco

Da redação ac24horas - 30/05/2017 06:14:22

A atriz global Vera Fischer vai viver o diabo em pessoa na comédia “Ela é o Cara” no Teatro da FAAO, em Rio Branco, no dia 09 de junho, uma sexta-feira, a partir das 20h.

A peça conta a história de Gilberto Fonseca, personagem do ator Edson Fieschi, um terapeuta de competência e caráter duvidosos. Após um incidente com um paciente famoso, ele se vê obrigado a administrar a repercussão negativa do caso, o assédio da imprensa e a fúria dos fãs do seu paciente, que o culpam pelo ocorrido e estão ávidos por vingança.

Sem saída e com a sua carreira fadada ao fracasso, Gilberto cogita vender sua alma ao diabo. Neste exato momento, surge em seu consultório Vera Fischer, que insiste em ser atendida. Sofrendo um transtorno de personalidade, a famosa atriz insiste em dizer que não é Vera Fischer. Diante da gravidade do quadro, Gilberto aceita atendê-la em troca de publicidade, na esperança de retomar sua carreira.