Você tem fome de quê?

Charlene Carvalho - 29/05/2017 19:05:07

Li a entrevista do escritor Yuval Noah Harari a um Jornal português em que ele diz: “No passado, de tantos em tantos anos havia secas ou inundações, ou outro tipo qualquer de catástrofe natural, a produção de alimentos caía a pique e milhões de pessoas morriam à fome. Atualmente, a humanidade produz tanta comida e consegue transportá-la tão rapidamente e de forma tão barata que os desastres naturais nunca resultam, por si próprios, em fome em massa. Já não existe fome natural no mundo, há apenas fome de origem política. Se as pessoas ainda morrem de fome na Síria, no Sudão ou na Coreia do Norte é apenas porque alguns governos assim o desejam”. Não há como não concordar, pois é a verdade real.

Também é verdadeira a sua afirmação de que “na maioria dos países, hoje, comer demais tornou-se um problema muito pior do que a fome. No século XVIII, Maria Antonieta supostamente aconselhou as massas famintas a que, se ficassem sem pão, comessem bolos. Hoje, os pobres seguem este conselho à letra. Enquanto os habitantes ricos de Beverly Hills comem salada de alface e tofu cozido a vapor com quinoa, nos bairros da lata e guetos os pobres engolem bolos industriais, pacotes de aperitivos salgados, hambúrgueres e pizzas. Em 2014, mais de 2100 milhões de pessoas tinham excesso de peso, contra 850 milhões que sofriam de desnutrição. Calcula-se que em 2030 metade da humanidade sofra de excesso de peso. Em 2010, a fome e a desnutrição combinadas mataram cerca de um milhão de pessoas, enquanto a obesidade matou três milhões”.

Talvez você me diga que temos problemas mais graves para observarmos no Brasil atual, diante da gravíssima crise política que vivemos. É verdade. Vivemos dias maus. Mas, embora não sendo grande fã dos livros de Yuval Harari: Sapiens: Uma Breve História da Humanidade e Homo Deus – História Breve do Amanhã, é inegável a profundidade do seu pensamento. Não queremos olhar para o mundo sob essa perspectiva. Porém, ela é real, tangível. Quantas dietas você faz? Quantas pessoas passam fome no mundo? Bobagem né? Isso aí não tem nada a ver, Charlene. É, talvez para a maioria não tenha mesmo. Mas a fome e o excesso de comida são dois problemas graves dos nossos dias.

Pense nisso, leitor. E perdão pelas linhas mal traçadas. A asma me pegou de jeito. Tá, literalmente, puxado respirar.

Tenha um bom dia



TEATRO

Olha que notícia legal! A atriz Vera Fischer estará em Rio Branco, no dia 9 de junho, sexta-feira, às 20 horas, no Teatro da FAAO, com a comédia “Ela é o Cara”. No espetáculo a atriz vive o diabo em pessoa, que sobe a terra para realizar os desejos de Gilberto Fonseca, um terapeuta charlatão que vê o fracasso bater à sua porta após um de seus pacientes cometer suicídio. Edson Fieschi divide a cena com a veterana nesta peça assinada por Márcio Araújo e Andréia Batitucci.

INGRESSOS

Muitos dos ingressos já foram vendidos, mas quem estiver interessado pode comprar na OK! Magazine Tangará, Quality Lavanderia (travessa Guaporé, 159 – Cerâmica) e MMartan (Via Verde Shopping). Etem uma opção super bacana, que é comprar online: ingressos.grandearea.net

A Produção local é de Moisés Alencastro. Maiores informações: 99962-8282.



Atriz Vera Fischer estará em Rio Branco no dia 09 de junho para apresentação única no Teatro da FAAO, da comédia “Ela é o Cara”

CIDADE DO POVO

Ainda sobre Teatro: O espetáculo Miraculous: As Aventuras de Ladybug, que faz grande sucesso entre jovens e adolescentes, teve casa lotada no domingo e hoje a noite, graças a uma parceria entre o Acre Solidário, coordenado pela primeira-dama Marlúcia Cândida, os colunistas Moises Alencastro, Gigi Hanan e Jocely Abreu, que trouxeram o espetáculo, será feita uma apresentação gratuita aos moradores da Cidade do Povo. Parabéns aos produtores pela iniciativa. Teatro é cultura.

STREAMING

Leio no Estadão que o consumo de música por serviços de streaming cresceu 52,4% em relação a 2016. O ano passado terminou com 112 milhões de usuários de Spotify, Deezer, Google Play, Apple Music e Napster. Sou fã do serviço e já tem uns dois anos que só uso streaming para ouvir música.

CAIXAS

Coisa boa do serviço são os brinquedinhos que a gente tem que comprar para ouvir melhor, tipo uma boa caixa de som e um bom fone de ouvido, para os que gostam de correr, caminhar ou fazer exercícios na academia.

PROGRAMAÇÃO

Outra sobre o serviço de streaming. Anne Trench, diretora de consumo global da Netflix, em entrevista à Folha afirmou: “Quando demos a eles [os consumidores] o poder de escolher o que e quando ver, eles fizeram as coisas de maneira diferente do que você vê na TV linear. Uma é comédia em vez de manchetes pela manhã. Eles querem começar o dia com programação mais engraçada. E no meio da noite encontramos uma audiência mais ativa do que seria de esperar, se nos baseássemos no que a TV apresenta”.

MAKE FITNESS

Aliás, leitor, tu sabias que já existe um mercado forte de maquiagem para quem frequenta academia? Pois é. Existe. Tem de rímel a pós para não ficar com a cara amassada depois do treino. Porque esse negócio de sair acabada da academia é coisa do passado. Embora, particularmente, ache isso tudo meio exagerado.

AMANHÃ

Por fim e não menos importante: é amanhã a estreia da nova temporada de House Of Cards, que promete muitas novidades e expectativas para seus milhões de fãs em todo o mundo.