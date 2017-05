Secretário Gemil Júnior e Sebastião Viana entregam 10 novas ambulâncias em Rio Branco

João Renato Jácome - 29/05/2017 15:58:03

Um total de 10 novas ambulâncias foram entregues ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). A cerimônia de entrega aconteceu nesta segunda-feira, dia 29, na Praça da Revolução, no Centro de Rio Branco. Os veículos serão enviados ao interior do estado. Apenas uma ambulância ficará na Capital.

O investimento, segundo informou o Palácio Rio Branco, é da ordem de R$ 1,6 milhão, fruto de parceria entre a Sesacre e o Ministério da Saúde. Os recursos para os veículos estavam alocados desde 2016, e demora na entrega das viaturas se deu, segundo a secretaria, por questões burocráticas para a contratação de seguro e implantação de rádios.

“O Estado faz essa solicitação. Você imagina que todos [os estados] podem pedir ao Ministério da Saúde. Houve um empenho da nossa equipe, o Acre se antecipou para conseguir esses veículos, e está aí o resultado. Nós recebemos sete veículos, e depois foram mais três. Um total de dez veículos para a Capital e o interior”, explica o secretário da pasta, Gemil Júnior.

Em média, 30% das mortes são evitadas com o auxílio das ambulâncias do Serviço Móvel de Urgência, explicou o governador Sebastião Viana, durante discurso. O petista lembrou as inúmeras reclamações feitas por usuários da saúde pública na cidade de Manuel Urbano, inclusive sobre a ambulância da cidade. O governante, contudo, falou em investimentos que vão atingir a cidade.

“A população clama pela mudança no padrão da ambulância. Mas se colocarmos, em uma semana ela está totalmente quebrada. Então, não adianta colocar uma ambulância zero por semana, que não vai resolver. Estamos tentando uma caminhonete traçada. Em última etapa, vamos ter que colocar um avião permanente para o transporte das vítimas de uma necessidade de TFD, de Manuel Urbano. Não é fácil!”, comentou o governador.

O governador fez o questionamento porque, segundo ele, a situação da rodovia federal BR-364, entre Rio Branco e o município, está crítica, prejudicando, consequentemente, o transporte dos pacientes que precisam de imediata transferência para um hospital de maior porte. “O governo federal se omite há muito tempo de manter essa BR como tem que manter”, frisou.

Para o líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre, deputado estadual Daniel Zen (PT), a entrega das ambulâncias representa um “investimento mais do que necessário. Sabemos que nossas unidades de saúde do interior têm avançado na oferta de serviços. A gente fica alegre porque percebe o governo continuando a investir na saúde, na educação e na segurança como áreas vitais para a inclusão social”.