Reitoria da Ufac diz que “tomará medidas necessárias” contra grupo que depredou campus, em Sarau

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 29/05/2017 17:21:08

A Reitoria da Universidade Federal do Acre (Ufac) informou por meio de nota nesta segunda-feira​, 29, que “tomará todas as medidas necessárias, previstas na legislação, para apurar responsabilidades de indivíduos por infração cometida, na última sexta-feira, dia 26 de maio, referente a depredação do patrimônio público da instituição, por ocasião de um evento ocorrido no Coliseu, localizado no campus de Rio Branco”.

A depredação ocorreu no campus experimental de Engenharia Econômica. Estudantes do curso denunciaram que grupos que se autodenominam anarquistas destruíram equipamentos e picharam computadores, portas e as paredes do local.

A Reitoria acrescentou que “a realização de eventos de socialização e integração, no interior da universidade, envolve a responsabilidade compartilhada de unidades administrativas e/ou acadêmicas, representações estudantis e/ou similares, dependendo da natureza da festividade. Assim, a gestão da Ufac tem o dever de adotar todas as medidas legais necessárias para proteger o patrimônio público, bem como punir todos os responsáveis envolvidos em transgressões que afetem a segurança das instalações e equipamentos da universidade”

A Reitoria não vai proibir os eventos dessa natureza ao afirmar que “mantém o posicionamento de defesa da realização de atividades, no interior do campus, que promovam o desenvolvimento cultural de todos os membros da comunidade universitária”.