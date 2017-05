Professor do “B13” morre em confronto com a polícia no AM

Da redação ac24horas - 29/05/2017 17:18:30

Um homem morreu neste domingo, 28, após trocar tiros com a polícia em Pauini, no Sul do Amazonas. Milson, como foi identificado, era investigado por integrar o Bonde dos 13, facção criminosa criada nos presídios do Acre.

Segundo informações do Portal do Purus, o tiroteio ocorreu no bairro Pantanal. Milson seria “professor” do crime em Pauini, ensinando os jovens da região a realizar ilícitos e a fabricar armas caseiras.