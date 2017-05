Emurb convoca aprovados em seleção para tomarem posse

Da redação ac24horas - 29/05/2017 11:41:34

A Prefeitura de Rio Branco (PMRB) e a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb) publicaram nesta segunda-feira (29) o chamamento dos aprovados no processo seletivo simplificado para a contratação de servidores temporários no processo seletivo simplificado Nº 001/2017/EMURB

Os candidatos aprovados devem comparecer à usina de asfalto da Emurb, situada no Distrito Industrial, Zona A, Setor 10, nos dias 30 ou 31 de Maio de 2017 das 07:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 17:00hs para a entrega da documentação para contratação.

Quem não se apresentar no prazo e local definidos para a entrega da documentação vai ser considerado desistente e a vaga será preenchida pelo candidato subsequente.

A lista completa está disponível às páginas 159-165 do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE <http://www.diario.ac.gov.br/>.) desta segunda-feira (edição Nº 12.061). Após baixar o arquivo em formato PDF o interessado pode agilizar a pesquisa digitando Ctrl+“F”, abrindo o sistema de pesquisa, e digitando o nome a ser pesquisado e apertando “Enter”.