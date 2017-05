Mais de 160 atendimentos foram realizados pela Defensoria do Acre na 26ª Edição da Ação Global

Da redação ac24horas - 29/05/2017 11:39:00

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) em parceria do projeto Ação Global mobilizou uma equipe de assessores, estagiários e defensores para realizar atendimentos jurídicos a comunidade de Rio Branco, neste sábado, 27, no complexo do Sesi. Mais de 160 pessoas foram atendidas pela DPE/AC.

Além de Assistência jurídica, outros serviços como emissão de documentos, exames médicos, saúde preventiva, recreação, entre outros, foram oferecidos gratuitamente na 26ª edição do projeto Ação Global.

A estudante Manoela Batista, procurou a Defensoria Pública para retificação dos documentos. “Eu nem sabia que eu poderia colocar o nome da pessoa que me criou, e que tenho como pai nos meus documentos, esse era um desejo que eu tinha, e agora vou realizar”, disse.

A coordenadora do projeto Ação Global, Suzi Oliveira, fala da parceria da Defensoria Pública e da facilidade dos serviços. “Essa ação tem o objetivo de levar o atendimento a quem precisa e possibilitar ao cidadão vários serviços em um só lugar. A Defensoria Pública tem sido essencial visto a procura grande por esses atendimentos e a importância desse trabalho que é desenvolvido”, falou.

Para o coordenador do Núcleo de Cidadania, Celso Araújo, participar desses eventos é aproximar, garantir os direitos e trazer mais cidadania à comunidade. “A Defensoria Pública ofereceu atendimentos jurídicos da esfera cível e criminal. É gratificante poder ajudar e possibilitar o acesso à justiça àqueles que tanto precisam”, finalizou.