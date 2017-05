Mais de 100 concursos abertos reúnem 13,3 mil vagas no país

Com informações do G1 -

Pelo menos 104 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (29) e reúnem 13.367 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 21.398,48 na Procuradoria Geral do Acre.

O Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, vai abrir concurso público para 50 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior. As remunerações vão de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66. As inscrições estarão abertas de 29 de maio a 29 de junho pelo site http://dhui.cp2.g12.br. As provas serão aplicadas entre os dias 3 e 10 de setembro (veja o edital no site do Colégio Pedro II) .

O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público (Iamspe), em São Paulo, divulgou edital de concurso público para 43 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Os salários vão de R$ 1.070,11 a R$ 4.161,23. As inscrições podem ser feitas no período de 29 de maio a 26 de junho pelo site www.quadrix.org.br. Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva prevista para 23 de julho (veja aqui a matéria completa) .

A Prefeitura de Cafeara (PR) vai realizar concurso público para 24 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações vão de R$ 937,90 a R$ 8.654,32. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.fauel.org.br de 25 de maio a 16 de junho. Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Itá (SC)

A Prefeitura de Itá (SC) divulgou edital de processo seletivo para 14 vagas temporárias em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 1.208,75 a R$ 18.448,74. As inscrições podem ser feitas de 29 de maio a 19 de junho pelo site www.amauc.org.br. A prova objetiva está prevista para o dia 2 de julho. A seleção terá validade de 1 ano e poderá ser prorrogada por igual período (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de José da Penha (RN)

A Prefeitura de José da Penha (RN) fará concurso para 82 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 937 a R$ 6 mil. As inscrições podem ser feitas pelo site http://cpcon.uepb.edu.br entre os dias 29 de maio e 18 de junho. A prova será aplicada na data provável de 23 de julho. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado por igual período (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Major Sales (RN)

A Prefeitura de Major Sales (RN) vai abrir as inscrições de concurso público para 88 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações variam de R$ 937 a R$ 6 mil. Os candidatos podem se inscrever de 29 de maio a 18 de junho pelo site http://cpcon.uepb.edu.br. A prova será aplicada em 23 de julho. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado por igual período (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Martins (RN)

A Prefeitura de Martins (RN) divulgou edital de concurso público para 42 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 937 a R$ 1.761,92. As inscrições podem ser feitas de 29 de maio a 18 de junho pelo site http://cpcon.uepb.edu.br. A prova objetiva será aplicada na data provável de 23 de julho (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura e Câmara Municipal de Portalegre (RN)

A Prefeitura e a Câmara Municipal de Portalegre (RN) vão abrir concursos para um total de 65 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 937 a R$ 11.750. As inscrições estarão abertas de 29 de maio a 18 de junho pelo site http://cpcon.uepb.edu.br. A prova objetiva está prevista para 23 de julho (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Osasco (SP)

A Prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo, divulgou edital de concurso público para 1.271 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 1.082,10 a R$ 6.051,89. As inscrições devem ser feitas entre os dias 29 de maio e 23 de junho pelo site www.indepec.org.br. A seleção será feita por meio de prova escrita, dissertativa e de títulos, de acordo com o cargo. As provas escritas serão aplicadas nas datas previstas de 23 e 30 de julho (veja aqui a matéria completa).

Prefeitura de Patos (PB)

A Prefeitura de Patos (PB) lançou edital de concurso público para 427 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 1.014 a R$ 12 mil. As inscrições podem ser feitas de 29 de maio a 18 de junho pelo site http://cpcon.uepb.edu.br. A prova objetiva está prevista para o dia 23 de julho. Ainda haverá prova de títulos, de acordo com o cargo, prevista para 9 de agosto (veja aqui a matéria completa).

Prefeitura de Riacho da Cruz (RN)

A Prefeitura de Riacho da Cruz (RN) fará concurso para 57 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 937 a R$ 3.500. Os candidatos podem se inscrever pelo site http://cpcon.uepb.edu.br entre os dias 29 de maio e 18 de junho. A seleção será feita por meio de prova objetiva. Ainda haverá avaliação de títulos e prova prática, de acordo com o cargo. O concurso terá validade de 2 anos (veja o edital no site da organizadora).

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirassununga (SP)

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirassununga (SP) vai abrir as inscrições de concurso para 14 vagas em cargos de níveis fundamental e médio. As remunerações vão de R$ 973,45 a R$ 1.899,69. As inscrições podem ser feitas pelo site www.sigmarh.com.br entre os dias 29 de maio a 11 de junho. A seleção será feita por meio de prova objetiva. Ainda haverá prova prática, de acordo com o cargo (veja o edital no site da organizadora).

Universidade Estadual de Londrina (UEL)