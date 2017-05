Família vai à igreja e ao retornar encontra casa destruída por incêndio

Da redação ac24horas - 29/05/2017 09:21:13

Uma família perdeu tudo que tinha dentro de casa após um incêndio na noite deste domingo, dia 28, em Brasiléia. Os donos da casa saíram com os filhos para a igreja e, ao retornarem, encontraram a residência completamente tomada pelas chamas. Nem os homens do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar as chamas.

Informações extraoficiais dão conta que um curto circuito pode ter ocasionado o incêndio, mas a confirmação disso só deve ocorrer após a emissão de um laudo dos Bombeiros. Mas o documento não vai trazer de volta o que essa família perdeu. O pai de família José Pereira, bastante abalado, confirmou a suspeita.

Por muito pouco, as chamas não invadiram um galpão ao lado da casa, onde vários veículos do poder público estavam estacionados. Foi a única coisa que os bombeiros conseguiram salvaguardar após o chamamento para apagar as chamas.