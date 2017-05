Emylson Farias e Cristovam Moura são apresentados ao presidente nacional do PDT

Da redação ac24horas - 29/05/2017 17:33:07

O secretário de Segurança Emylson Farias e o diretor-presidente do Deracre Cristovam Moura foram apresentados oficialmente como pré-candidatos do PDT ao cargo de governador e deputado federal em 2018, respectivamente, ao presidente nacional da sigla, o ex-ministro, Carlos Lupi. A reunião ocorreu em Brasília e foi intermediada pelo ex-deputado Luis Tchê, presidente do PDT acreano.

Esta é a primeira vez que Farias e Moura são anunciados de fato como pré-candidatos. Emylson é um dos quatros pré-candidatos da Frente Popular que briga pela indicação do grupo político para disputar as eleições de 2018 no campo majoritário. Já Cristovam é colocado pelo PDT, possivelmente, como o único candidato a federal da sigla.