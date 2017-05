Emylson Farias desmente a informação de que bloqueadores de celulares do presídio estariam falhando

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 29/05/2017 18:44:26

O secretário de Segurança Pública do Acre, Emylson Farias, desmentiu a informação de que os bloqueadores de celulares instalados há pouco mais de uma semana no Complexo Penitenciário Francisco D’Oliveira Conde estariam falhando.

“Hoje nós passamos o dia inteiro lá dentro. A cada meia-hora a gente faz um teste e o que foi verificado é que não há nenhum tipo de conexão”, afirmou durante conversa com a imprensa na tarde desta segunda-feira, 29, no 4º BIS.

Há dias circula a informação de que os aparelhos não estariam bloqueando conexões das operadoras Tim e Oi em alguns períodos do dia, o que foi descartado pelas forças da Segurança.

O secretário falou de uma operação realizada durante toda esta segunda-feira no interior do presídio com a presença de 600 homens das polícias Civil e Militar e do Exército Brasileiro. A ação contou ainda com a parceria do Ministério Público Estadual.

Na ação, foram usados pelo Exército até detector de mina na estrutura de concreto do presídio. “Hoje nós entramos de forma minuciosa em cela por cela usando detector de mina, que são aparelhos que o Exército tem pra colocar em todas as muralhas, parte concretada de cada cela, pra que a gente desarme qualquer tipo de armamento caseiro.”

Os números da operação e os detalhes das apreensões serão apresentados nesta quarta-feira pelo Exército.