CNJ realiza operação no sistema penitenciário do Estado do Acre

Da redação ac24horas - 29/05/2017 07:41:12

O Grupo Especial de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) inicia nesta segunda-feira,29, uma fiscalização aos presídios do Acre. Entre as prisões que serão visitadas, estão a Unidade Penitenciária Doutor Francisco de Oliveira Conde, a Unidade de Recolhimento Provisório de Rio Branco e a Unidade de Regime Fechado Feminino de Rio Branco.

O resultado da visita de trabalho fará parte do relatório que será levada à ministra Cármen Lúcia., presidente do CNJ. Esta é a terceira visita de trabalho do GEMF a estados do Norte desde que foi criado em março de 2017.