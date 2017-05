Após ameaça de prisão, Juruna retoma agenda parlamentar

Da redação ac24horas - 29/05/2017 07:31:37

O vereador Juruna retomou 100% sua agenda parlamentar após uma período em que ficou completamente impossibilitado de exercer o serviço porque estava ameaçado de ser preso e cassado. Ele conseguiu reverter a situação na Justiça e está percorrendo o município com maior frequência e tem recebido convite para fazer visitas.

No fim de semana, ele atendeu ao pedido de uma enfermeira e foi conhecer um programa de saúde do homem em uma UBS do Mariano Gonzaga de Oliveira, no bairro Laélia Alcântara. “Quero ser parceiro desse trabalho”, disse Juruna.