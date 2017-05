Por falta de vaga em voo, agenda de Marco Feliciano é cancelada no Acre

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 29/05/2017 14:42:13

Por falta de vaga nos voos para Rio Branco no dia 01 de julho, a agenda do deputado federal e pastor Marco Feliciano no Aviva Rio Branco foi cancelada e o evento, a priori, foi remarcado para o mês de agosto, informou o pastor Maycon Gomes, organizador e coordenador do evento evangélico.

“Contactei com três agências e não consegui vaga para os meus convidados e por isso tive que adiar o evento. Só serviria se fosse pro voo durante o dia do dia 1 de julho, pois meus convidados têm compromisso na noite anterior”, informou o pastor.

O Aviva Rio Branco é realizado anualmente na capital há mais de 10 anos e é considerado um dos principais eventos do calendário gospel do Acre.