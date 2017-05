Acusado de matar “Queijinho”, Jojô é preso pela polícia

Da redação ac24horas - 29/05/2017 11:31:17

Josué da Silva Nascimento, de 30 anos, o “Jojô” faz parte de um grupo criminoso que é responsável por pelo menos cinco mortes na capital. Ele foi apresentado na manhã desta segunda-feira, 29, na Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

Umas das vítimas de Jojô foi Renan Dantas Batista, de 24 anos, que foi encontrado no dia 06 de março debaixo de uma residência, na Rua Raimundo Melo, bairro Airton Sena. Outras três pessoas também já foram presas suspeitas de estarem diletante ligadas à este crime.

“Nós prendemos ele através de prisão preventiva na tarde de ontem, domingo, no bairro Bahia Velha. Ele é suspeito de participar de um grupo criminoso que nos investigamos que tem ligação com pelo menos cinco crimes ocorridos nos últimos meses na capital, um deles foi o do vulgo “Queijinho”, pelo qual nos representamos a prisão ao obtemos provas suficientes de que ele está envolvido, os demais continuamos em investigação” disse o delegado.