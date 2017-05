Acre, RO e Mato Grosso avaliam avanço do PCC na fronteira

Da redação ac24horas - 29/05/2017 07:35:46

A Secretaria de Segurança do Mato Grosso do Sul está articulando um encontro com autoridades policiais do Acre para debater o avanço do Primeiro Comando da Capital na Bolívia e no Peru. O encontro deve ocorrer em junho ou julho. O Estado de Rondônia também deve participar.

A prisão de dois integrantes do PCC na Bolívia, acusados de participarem de ataque a um carro-forte no final de março, em que US$ 2 milhões (cerca de R$ 6,5 mi) foram levados, e a descoberta de que haviam planos para explosões de agências bancárias, motivaram secretarias de segurança dos estados que fazem fronteiras com os países vizinhos, a desencandearem operações especiais para controlar entrada e saída de armamentos e explosivos no Brasil.

No começo do ano, o Ministério Público de São Paulo alertou para os propósitos da facção criminosa para esta região do Brasil. O grupo quer se estabelecer na fronteira para facilitar os negócios criminosos com drogas e armas.