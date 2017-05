Série D: Estrelão vence fora de casa e Galo ganha no Florestão

Da Redação - 28/05/2017 19:25:09

O Rio Branco venceu o São Francisco, jogando em Santarém, e o Atlético Acreano ganhou do Princesa do Solimões, do Amazonas, em jogo que aconteceu neste domingo, 28, no Florestão, na capital do Acre.

O Estrelão ganhou pelo placar de 1 a 0 e o Galo do Acre fez 2 a 1 de virada sobre o Princesa e tornou-se o líder isolado do grupo.

Assim, ambos representantes do Acre na Série D conseguiram superar jogos difíceis e avançam para a próxima etapa. “É trabalhar forte e aproveitar a oportunidade”, disse Pissica, que marcou o gol da virada do Galo.