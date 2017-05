Sebastião participa de evento de kung fu na frente do Palácio

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 28/05/2017 15:08:40

Sebastião Viana participou na tarde deste sábado, 27, na frente do Palácio Rio Branco, do encontro promovido pela Liga Acreana de Kung Fu que reuniu cerca de mil instrutores e atletas, mesmo sob chuva. O governador anunciou R$ 200 mil em investimentos para contratação de instrutores que vão atuar em escolinhas comunitárias que trabalham com adolescentes e crianças de baixa renda na capital e interior do Acre.

“Foi bonito demais o encontro estadual de Kung Fu que reuniu cerca de mil atletas, de 38 academias do Acre, em frente ao Palácio Rio Branco”, disse.



O presidente da Liga de Kung Fu, Nil Figueiredo, destacou que o evento serviu para comemorar os 30 anos da arte marcial no Acre e ainda como intercâmbio entre instrutores e alunos de Rio Branco e cidades como Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira e Feijó.

“Foi muito bom. Apesar da chuva houve uma ampla participação. Foi um momento de comemoração. E a gente agradece a todos os que estiveram presentes, especialmente o nosso governador Tião Viana, que sempre tem sido um importante incentivador e parceiro”, disse Nil.