Jorge Viana é preso após​ assaltar supermercado

Da redação ac24horas - 28/05/2017 14:45:37

Da redação com informações do Portal Tarauacá

Jorge Viana, um velho conhecido da polícia em Tarauacá, foi preso ontem depois de assaltar um supermercado, na rua João de Paiva, no Bairro da Praia.

Ele estava na companhia de outros dois assaltantes que ainda não foram encontrados. A ação foi registrada pelas câmeras do estabelecimento. Eles roubaram celulares dos clientes e dinheiro do caixa do supermercado.

A partir das imagens, a polícia, que foi acionada e agiu rapidamente, prendeu Jorge Viana da Silva Kaxinawá. Ele tem 19 anos. quando menor de idade, segundo a polícia, cumpriu medida socioeducativa no ISE em Feijó.