Adolescente baleado em sala de aula morre na UTI do Pronto Socorro

Da redação ac24horas - 28/05/2017 15:01:06

O adolescente de 15 anos baleado na última terça-feira, dia 23, dentro de uma sala de aula da escola Raimundo Hermínio de Melo, em Sena Madureira, no interior do Acre, morreu na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco, onde estava internado desde o dia do crime. Ele foi surpreendido durante a aula por dois jovens criminosos, e acabou baleado.

No mesmo dia, ainda pela tarde, a polícia militar conseguiu deter os suspeitos de terem cometido o crime. Um deles, de 24 anos, está no presídio da cidade, sob o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), quando os detentos não tem contato com nenhum outro preso.

Já o outro suspeito, de 16 anos, foi levado para a pousada do menor, onde também será submetido a uma medida socioeducativa, já que no Brasil, menores não cometem crimes, mas ato infracional, o que não permite que eles sejam encaminhados a um presídio comum, por exemplo.

Nenhuma informação detalhadas sobre a morte do adolescente foi repassada pelo hospital ou pela Secretaria de Saúde do Acre.