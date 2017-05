Vacinação contra gripe avança, mas no Estado do Acre faltam 43,81% para serem imunizados

Da redação ac24horas - 27/05/2017 09:23:24

O Acre conseguiu avançar 7% na meta de vacinar 323.699 pessoas contra a gripe, mas ainda faltam 43,81% para alcançar essa meta. A conta é feita comparando os dados semanais do Ministério da Saúde, comparando os resultados do boletim passado.

Há uma renitência insistente da população, especialmente entre aqueles que o Ministério da Saúde definiu com público-alvo. O Governo do Acre reconheceu essa dificuldade e espera “consciência da população” para alcançar a meta.

A campanha de vacinação foi prorrogada até o dia 9 de junho na tentativa de alcançar a meta de vacinação que, neste ano, é de 90%.

A baixa adesão do público-alvo à campanha não ocorre só no Acre mas o Estado ainda está entre os que menos conseguiram imunizar até agora junto com Roraima (47,9%), Rio de Janeiro (49%), Pará (52,1%), Mato Grosso (55,8%), Rondônia (56,2%), e Mato Grsosso do Sul (57,1%).