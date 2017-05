Secretário de Segurança diz que assassinatos da última quinta foram “ponto fora da curva” e fala em redução em homicídios

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 27/05/2017 08:59:52

O secretário de Segurança Pública do Acre, Emylson Farias, afirmou que os quatro assassinatos e as três tentativas de homicídio ocorridos na última quinta-feira são “um ponto fora da curva” nos atuais índices da segurança. “O que nós temos experimentado nos últimos dias é redução, redução em 42% de homicídios comparando março com abril e nesse mês nós vamos ter redução sem levar em consideração o ponto fora da curva (mortes de quinta-feira) que nós vamos acompanhar”, disse. A declaração de Emylson Farias foi dada nesta sexta-feira, 26, na solenidade de aniversário dos 101 anos da Polícia Militar do Acre.

Até esta quinta-feira, Rio Branco vivia uma aparente calmaria, mas os quatro assassinatos e tentativas de homicídio acenderam o alerta.

Segundo Emylson Farias “o que tivemos foi uma situação específica de uma liderança de uma facção rival que foi executado e provocou uma reação com uma outra facção”.

Na redes sociais, as mortes tiveram grande repercussão. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Acre, Marcos Vinicius Jardim Rodrigues, que tem sido um crítico do setor, disse que “não existe solução pronta para a violência urbana, que demanda muito mais que uma classificação doutrinária ou acadêmica para a uma resposta aceitável pra sociedade”.

Para ele, “o poder público perdeu a batalha! Perdeu e perdemos nós diante da incapacidade de asseguramento da sagrada incolumidade dos cidadãos. Urge um debate amplo, sincero e transparente, capaz de ao menos definir um norte no caminho da pacificação social”, salientou.