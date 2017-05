Jésssica Sales participa da inauguração da primeira obra com recursos de suas emendas parlamentares

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 27/05/2017 13:52:15

“É um momento especial você saber que seu mandato está contribuindo de uma forma decisiva para levar um pouco de conforto para a população do Acre”, disse a deputada federal Jéssica Sales (PMDB), que participou da inauguração da primeira obra com recursos de suas emendas parlamentares, no município de Brasileia.

Após uma visita ao município de Brasileia durante a última grande cheia, Jéssica Sales se comprometeu em destinar recursos para obras de vias atingidas pelas águas. Com a liberação dos recursos, a prefeita Fernanda Hassem investiu na pavimentação da rua Manoel Ribeiro, uma das principais vias do centro da cidade.

“Estou feliz com a receptividade da população do município de Brasiléia. Aqui tive uma significativa votação com o apoio do vereador Joelson Pontes e não seria justo deixar de ajudar no desenvolvimento de uma cidade que foi castigada por duas grandes enchentes anos últimos anos. Podem contar comigo”, disse Jéssica Sales.

Em dois anos de mandato, Jéssica destaca que destinou mais de R$ 1,5 milhão ao município de Brasileia. A entrega de uma das principais vias do município é também a primeira grande inauguração de obra na gestão da prefeita Fernanda Hassem (PT). A petista disse esperar continuar contando com apoio de Jéssica Sales.



“Não é por ser de outro partido que não podemos andar de mãos dadas pelo desenvolvimento de nossas cidades e o bem-estar de nosso povo. A deputada Jéssica Sales demonstrou que não liga para isso, uma vez que foi eleita pelo povo do Acre e está destinando suas emendas para benefício de todos”, enfatiza Fernanda Hassem.

Durante a entrega da via, Jéssica Sales disse que o embate partidário ficou no palanque eleitoral, que o momento é de união. “Um representante público tem a obrigação de exercer um mandato pensando no bem-estar da população, sem distinção de cores partidárias e levantando apenas a bandeira do compromisso”.

Para a peemedebista, no momento político atual, as brigas partidárias prejudicam a população que espera mais ação e menos discursos de seus representantes. Acompanhada de Fernanda Hasem, Jéssica Sales visitou o estádio municipal e praças. A prefeita solicitou ajuda para reformas e ampliações dos espaços públicos.

“Percorri alguns bairros a convite da Fernanda Hassem. Ela solicitou ajuda para a reforma de praças e investimentos no esporte. Todas as demandas que recebo são analisadas com muito carinho e compromisso. Posso garantir que, na medida do possível, estarei trabalhando para levar benefícios para o povo de Brasileia”, finaliza Jéssica Sales.