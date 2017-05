Cerca de 2, 5 mil alunos e instrutores de artes marciais participam em Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 27/05/2017 08:10:09

Em comemoração aos 30 anos da chegada do kung fu ao Acre, a Super Liga Acre de Kung Fu e a Federação Acreana de Tai Chi Chuan realizam um encontro em frente ao Palácio Rio Branco na tarde deste sábado, 27, com aproximadamente 2.500 alunos e instrutores de 30 academias de Rio Branco e municípios como Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó e Rodrigues Alves.

O coordenador do projeto, Nil Figueiredo, lembra que o encontro, uma verdadeira celebração das artes marciais, é um intercâmbio e uma troca de experiências entre alunos e instrutores da capital e interior do estado.

“Vai haver atrações como a apresentação do dragão, leão, dança chinesa, armas chinesas, coreografias chinesas e também outras modalidades de artes marciais”, informa Nil.

O coordenador do projeto lembra que o evento tem a parceria do governo do Estado e da prefeitura de Rio Branco. Ele cita como um dos exemplos de sucesso do projeto, o Adolescentes em Ação, apoiado pelas secretarias estadual e municipal de Esporte, que em 16 anos formou mais de 30 instrutores e ajudou mais de 40 praticantes de artes marciais no Acre a se destacarem como campeões pelo Brasil.

No evento também haverá entrega de certificados, promoções e trocas de faixas.