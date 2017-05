Ufac oferece 200 vagas para graduação a distância em Matemática

Assessoria - 26/05/2017 08:45:13

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), publicou, recentemente, edital de processo seletivo para preenchimento de 200 vagas no curso de graduação de Matemática (licenciatura), na modalidade de ensino a distância (EAD). As vagas são oferecidas para ingresso no primeiro semestre letivo de 2017, nos polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

A seleção será feita com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2014, 2015 e 2016. As 200 vagas estão distribuídas nos polos da UAB nos municípios de Acrelândia, Feijó, Sena Madureira e Xapuri. Cada polo disponibilizará 50 vagas.

O edital informa que os candidatos interessados devem preencher a ficha de inscrição do processo seletivo na internet até às 17h do dia 16 de junho deste ano. O resultado será divulgado no dia 22 de junho no portal da Ufac (www.ufac.br).

Link 1, 1º§ [edital de processo seletivo para preenchimento de 200 vagas]: http://www.ufac.br/site/editais-concursos/prograd/edital-prograd-no-25-2017-processo-seletivo-para-educacao-superior-a-distancia-curso-de-graduacao-em-matematica-licenciatura

Link 2, 3º§ [a ficha de inscrição do processo seletivo]: http://sistemas.ufac.br/vestibular_especifico.wsgi/