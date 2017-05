Sumiço de Bruno Borges completa dois meses neste sábado, 27; família e nem polícia tem pistas

Da redação ac24horas - 26/05/2017 10:13:32

O sumiço do estudante Bruno Borges completa dois meses neste sábado, 27. Ele sumiu em Rio Branco no dia 27 de março, deixando apenas interrogações acerca de seus propósitos –e uma obra em códigos, cuja família se dedica a traduzir. Há dez dias, sua irmã, Gabriela Borges, escreveu, referindo-se ao estudante: “Volta, por favor. Pelos nossos pais, por mim e pelo seu irmão, volte. Você estava preparado para essa experiência, nós não”.

Fã do filosófo Giordano Bruno, o estudante arregimentou seguidores pós-sumiço. Um único grupo no Facebook (Bruno Borges Estudos) possui quase 25 mil membros que se dedicam a decifrar o engimático desaparecimento do jovem acreano de 25 anos.