Sinteac não poderá mais representar os professores do Acre, decide juiz

João Renato Jácome - 26/05/2017 15:09:49

O Poder Judiciário deferiu um pedido liminar para impedir que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac) represente professores que atuem nas escolas públicas das redes estadual e municipal. Por enquanto, a única entidade que pode falar em nome dos educadores é o Sindicato dos Professores da Rede Pública do Estado do Acre (Sinproacre).

Procurado, o Sinteac informou que já recorreu da decisão da Justiça do Trabalho e que aguarda posição do Poder Judiciário. Contudo, alegou que a Diretoria está tranquila com a decisão, já que a instituição é a mais antiga e, portanto, tem garantia legal para continuar representando os professores. Além disso, o sindicato também representa os técnicos administrativos da Educação.

Essa é, na verdade, uma maçante briga entre os dois sindicatos. Com a suspensão do Sinteac, os recursos financeiros repassados pela União à instituição não chegará às suas contas bancárias. Continuaa a suspensão da representação, de forma definitiva, esse dinheiro poderá ser realocado para o Sinproacre. O ac24horas teve acesso à decisão do juiz Denilson Cordeiro.

No documento, o magistrado diz que não houve o “necessário contraditório”, possibilitando ao Sinproacre apresentar manifestação em Juízo, de forma a demonstrar que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação não tem condições legítimas de continuar trabalhando em nome dos professores do estado.

Salvar