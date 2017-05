Sebastião Viana diz que é grave a omissão do governo federal com a BR-364 no Acre

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 26/05/2017 08:49:56

As últimas imagens da BR-364 divulgadas por ac24horas repercutiram. O governador Sebastião Viana lamentou a omissão do governo federal com a rodovia e recordou que enquanto esteve sob os cuidados do Estado, a BR-364 recebia serviços de manutenção.

“Muito grave a omissão do governo federal em relação à BR-364. Um ano após o golpe e a indiferença com a rodovia. Quando nos deixaram cuidar, nós do governo estudal tínhamos no mínimo cinco acampamentos do Deracre para manutenção permanente”, disse o governador em sua conta no Twitter.

Nesta quinta-feira, 25, o ac24horas veiculou uma matéria com fotos e vídeo feitos pelo advogado Thiago Poersch que mostram a rodovia, no trecho entre Tarauacá e Sena Madureira, com vários pontos de atoleiros, buracos e trechos desmoronando.

Há também trechos praticamente intrafegáveis entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul.