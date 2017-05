Registro de queimadas no Acre neste ano já é o segundo maior desde 1998, segundo dados do Inpe

Da redação ac24horas - 26/05/2017 10:01:45

As chuvas ainda não cessaram mas já foram registrados nove focos de queimadas em todo o Estado do Acre neste mês, segundo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O número é o 2º maior para o período desde 1998, perdendo apenas para as ocorrências de maio de 2016, quando os satélites do Inpe registraram 22 queimadas no Acre -e repete o número de maio de 2010.

Há um mês, o Ibama emitiu emergência ambiental para queimadas em vários Estados, incluindo o Acre. Essa situação está possibilitando a composição de brigadas anti-incêndio e adotar outras medidas para enfrentar o período de verão, quando se acentuam as queimadas. Na soma de janeiro a maio deste ano, o Acre teve 11 focos.