Queixas contra telecomunicações caem 18,4% em abril

Da redação ac24horas - 26/05/2017 10:41:11

Ou os serviços realmente melhoraram ou os consumidores desistiram de exigir seus direitos: segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) as reclamações contra serviços de telecomunicações caíram 18,4% no Acre em abril deste ano quando comparado com igual período de 2016.

No país, todos os principais serviços de telecomunicações apresentaram redução: a telefonia móvel, com 125,6 mil reclamações (-14,1%), a telefonia fixa, com 54,9 mil (-31,8%), a banda larga fixa, com 39,7 mil (-21,4%), e a TV por Assinatura, com 37,1 mil (-15,5%). Além disso, em nível de País, as quedas percentuais foram lideradas pelo Amapá (-34,6%), Amazonas (-34,0%) e Rio Grande do Sul (-33,8%). São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são os estados que apresentam os maiores volumes de reclamações, registraram quedas de -10,1%, -24,6% e -13,0% no volume de reclamações.

A Anatel não identificou os reais motivos para a queda nas queixas. Assuntos financeiros, de telefonia fixa, energia elétrica e telefonia móvel estão entre os mais reclamados no Procon do Acre.

