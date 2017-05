PM do Acre comemora 101 anos de fundação durante solenidade

Da Redação - 26/05/2017 10:21:37

Os 101 anos de fundação da Polícia Militar do Acre foram comemorados na manhã desta sexta-feira, 26, em solenidade em frente ao quartel da instituição, no Centro de Rio Branco. O evento contou com a presença da vice Governadora, Nazaré Araújo.

Na oportunidade cerca de 99 militares foram homenageados com ordem do mérito “Barão do Rio Branco, 43 homenageados como “Guadiões da Estrela Autaneira” e outros 14 ordem ao mérito “Plácido de Castro”.

Entre os homenageados estavam promotores, procuradores, deputados, secretários estaduais, delegados, padres, pastores e empresários, além de militares.

Na solenidade foram lembradas as conquistas da corporação. Foi destacado o aumento do quatro organizacional, promoções, salário em dia, equiparação do risco de vida, concursos e aquisição de materiais.

“Neste aniversário de 101 anos aproveitamos para fazer o balanço, analisar os benefícios e melhorias que for realizados em prol da corporação, para que ela de tornasse mais forte e equipada. E assim promovemos uma segurança pública de qualidade para a população acreana”, destacou o comandante da PM, coronel Júlio César.