Jenilson é homenageado com medalha Ordem do Mérito Guardião Estrela Altaneira

Da Redação - 26/05/2017 12:30:01

O deputado estadual Jenilson Leite (PC do B) foi homenageado com a medalha Ordem do Mérito Guardião Estrela Altaneira durante a solenidade dos 101 anos de fundação da Polícia Militar do Acre nesta sexta-feira, 26, na frente do quartel da instituição, no Centro de Rio Branco.

O parlamentar ofereceu a honraria “à família, aos colaboradores de seu mandato, aos meus camaradas e a todos que lutam ao meu lado por uma sociedade melhor e mais justa”, disse. Ele também agradeceu ao comandante da PM, coronel Júlio César, pelo reconhecimento.

Também foram homenageados 99 militares com a ordem do mérito Barão do Rio Branco e outras 43 pessoas receberam a

medalha Ordem do Mérito Guardião Estrela Altaneira

Entre os homenageados estavam promotores, procuradores, deputados, secretários estaduais, delegados, padres, pastores e empresários.