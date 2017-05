Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada em Rio Branco

Assessoria - 26/05/2017 12:41:29

A exemplo do que acontece no restante do Brasil, a secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (SEMSA) prorroga para o dia 9 de junho, o prazo final da vacinação contra a influenza na capital. Até esta quinta-feira, 26, a cobertura vacinal era de 49.82 por cento, o que equivale a 33.665 doses da vacina que imuniza as pessoas contra três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no país: A/H1N1, A/H3N2 e influenza B.

Neste sábado, 27, haverá vacinação nas Unidades de Referência de Atenção Primária – URAPs de Rio Branco, que funcionam das 7 às 13 horas: Claudia Vitorino (Taquari), São Francisco (Bairro São Francisco), Roney Meireles (Adalberto Sena) Hidalgo de Lima (na Baixada) e Rosângela Pimentel (Calafate).

Números – Apesar dos esforços pelos três níveis de gestão para o alcance das coberturas adequadas na Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza, até o momento, o país atingiu apenas 67,14%, o Acre 61,72% e Rio Branco 49,82%, conforme disponível no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações.