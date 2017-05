Arbitragem acreana vai atuar em jogos do campeonato brasileiro neste final de semana

Jairo Barbosa - 26/05/2017 09:04:04

Depois de um recesso involuntário, a arbitragem do Acre volta a aparecer na escala nacional da CBF para jogos do campeonato brasileiro.

Neste final de semana, dois árbitros do Acre com escudo CBF vão comandar partidas fora do estado válidas pelo brasileiro das séries C e D.

Em Manaus, Antônio Neuricláudio será o árbitro principal do confronto entre Fasx t São Raimundo(PA) na Arena da Amazônia.

Em Belém, no estádio Mangueirão, o comandante da partida vai ser Roney Casas, que apita Remo x Cuiabá.

Os dois jogos acontecem no domingo, dia 28 de maio.