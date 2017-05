Ministério Público do Trabalho contrata novos estagiários

Da redação ac24horas - 25/05/2017 11:40:44

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu inscrições para estágio remunerado de nível superior em Rio Branco e outras duas cidades de Rondônia (Porto Velho e Ji-Paraná). Podem participar da seleção estudantes universitário dos cursos de Direito, Administração, Tecnologia da Informação, Comunicação Social e de Arquitetura de escolas conveniadas com o MPT. Não há definição do número de vagas.

Os critérios para se inscrever estão no edital (http://www.prt14.mpt.mp.br/informe-se/estagiarios). As pré-inscrições são gratuitas e vão até 16 de junho de 2017. O estagiário contratado receberá uma bolsa no valor de R$ 850,00 e vale-transporte.

A prova será realizada na data provável de 25 de junho de 2017, em local e horário que serão oportunamente divulgados, com antecedência mínima de três dias da data de realização.