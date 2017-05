Juruna diz que vai processar quem insultá-lo nas redes sociais e diz que estão querendo fazer “sacanagem” com ele

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 25/05/2017 14:33:07

O vereador José Carlos Juruna (PSL) disse que vai acionar a Justiça todas as vezes que for insultado nas redes sociais a respeito dos processos que ele responde. O parlamentar citou, durante a sessão desta quinta-feira, 25, que um internauta vive fazendo postagens negativas sobre ele no Facebook.

“O cara coloca ‘fora, Dilma’, ‘fora, Temer’ e ‘fora, Juruna’. É querer fazer sacanagem. Daqui pra frente eu não vou aceitar mais nenhum tipo de insulto. Eu exijo respeito”, desabafou Juruna, que recebeu, logo após seu discurso, a solidariedade de seus colegas de parlamento.

Juruna responde a processos na Justiça por supostos crimes de tráfico de influência e corrupção ativa. Ele ficou quase 40 dias ausente dos trabalhos na Câmara por causa de um mandado de prisão, mas retornou aos trabalhos na Casa no dia 08 deste mês depois que o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que o parlamentar deve responder todos os processos na Justiça do Acre em liberdade.