Jovem de 23 anos morre no Pronto Socorro após ser alvejado a tiros em bar na Conquista

Da Redação - 25/05/2017 20:07:25

Othon Silva, de 23 anos, morreu depois de passar por uma cirurgia no setor de emergência do Pronto Socorro de Rio Branco para a retirada de projéteis. Ele levou dois tiros, um no tórax e outro no abdômen, em uma bar na rua Valdomiro Lopes, no bairro Conquista, na tarde de desta quinta-feira, 25.

A polícia informou que os autores do crime desceram de um veículo modelo Fiat Palio vermelho e efetuaram pelo menos 10 disparos em direção ao bar.

Uma mulher de 48 anos foi atingida de raspão no braço. Ela foi atendida e depois liberada. Othon, entretanto, não teve a mesma sorte.

O caso está sob a investigação de agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

No local, policiais chegaram fazer buscas, mas sem sucesso.