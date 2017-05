Idoso de 70 anos morre atropelado por ônibus na capital Rio Branco

Da redação ac24horas - 25/05/2017 14:41:16

Um idoso de aproximadamente 70 anos, que estava em uma bicicleta, morreu após ser atropelado por um ônibus, na rua Rio de Janeiro, próximo ao restaurante Gula Gula, na manhã desta quinta-feira, 25.

Testemunhas informaram que o idoso atravessa a rua de bicicleta pela faixa de pedestres, logo a baixo do sinal, quando o motorista do ônibus, que faz a linha do Calafate, bateu na bicicleta arremessando o idoso.

O idoso foi levado às pressas pelo Samu ao Pronto Socorro de Rio Branco, mas acabou morrendo no setor de emergência da unidade.

O motorista permaneceu no local até a chegada do policiamento de trânsito e depois foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.