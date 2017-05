Homem é executado com tiros na cabeça, no bairro Montanhês

Da redação ac24horas - 25/05/2017 14:49:56

Um homem de nome ainda não divulgado foi assassinado com tiros no ouvido e na cabeça, na Rua Flaviano Melo, bairro Montanhês, parte alta de Rio Branco, na manhã desta quinta-feira, 25.

Populares informaram à polícia que a vítima havia acabado de descer de uma motocicleta na rua quando dois homens se aproximaram em uma outra motocicleta e efetuaram os disparos.

O rapaz morreu antes mesmo de receber o atendimento do trabalhadores do Samu que estiveram no local

O caso está sob a investigação de agentes da Delegacia Especializada Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).