Grupo missionário adventista evangeliza e ora no plenário da Câmara de Vereadores

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 25/05/2017 14:46:12

A sessão na Câmara de Vereadores de Rio Branco, que costuma ser quente e acirrada, por vezes com troca de ofensas, iniciou em clima de paz nesta quinta-feira, 25, com a visita de um grupo de adventistas liderados pelo pastor Mário Sérgio.

O grupo de líderes espirituais e missionários entrou no plenário, autorizado pela Casa, e entregou exemplares do livro “Em Busca de Esperança” a cada um dos vereadores. Em seguida, um dos pastores, a pedido do vereador Artemio Costa (PSB), fez uma oração na tribuna do parlamento “abençoando o ambiente”.

Mas logo após a visita de cunho espiritual, os vereadores voltaram à realidade da Casa. Assim que os obreiros deixaram o plenário, o vereador Juruna afirmou que vai processar quem insulta-lo nas redes sociais e disse que acha uma “sacanagem” citarem ele de forma jocosa no Facebook.