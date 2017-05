Friale prevê seca severa em 2017, frio no final de maio e temperatura de 11 graus no início de junho

Da redação ac24horas - 25/05/2017 11:51:30

Prepare os agasalhos, pois poderosas ondas de frio polar deverão despencar a temperatura durante o outono e o inverno de 2017, no Acre, em Rondônia, no Amazonas, em Mato Grosso e em toda a região de terras baixas da Bolívia e do leste e sudeste do Peru. Muitas friagens típicas, portanto, deverão ocorrer na região, prevê Friale.

Serão várias incursões de massas de ar frio polar que farão a temperatura cair brusca e acentuadamente, principalmente no leste e sul do Acre, no sul e oeste de Rondônia, no sul do Amazonas, no Pantanal de Mato Grosso, no sudeste do Peru e nas planícies da Bolívia.

Nos últimos dias deste mês de maio, deverá ocorrer uma friagem moderada, com temperaturas mínimas que podem chegar a 15ºC, no leste e no sul do Acre, ou seja, semelhante àquela friagem do último dia 27 de abril. No entanto, frio bem mais intenso deverá ocorrer, logo em seguida, nos primeiros dias de junho, devido à penetração de uma poderosa e abrangente onda de frio, com possibilidade de a temperatura cair para cerca de 11ºC ou menos no leste e no sul do Acre e nas regiões próximas.

A sequência de frios intensos não vai parar por aí, pois o inverno – a estação mais fria – só começa no dia 20 de junho pelo horário de Rio Branco. Outras massas de ar polar ocorrerão durante os meses de junho, julho e agosto, as quais, provavelmente, deverão despencar a temperatura para valores ainda mais baixos.

Todas essas massas de ar polar são extremamente secas. Assim, é alta a probabilidade de que o inverno de 2017, no Acre e na maior parte da Amazônia Ocidental, registre seca severa, com pouca precipitação pluviométrica e baixa umidade do ar.

As chuvas poderão ocorrer fortes momentaneamente, quando da chegada das frentes frias, mas, logo em seguida, o ar seco invadirá toda a região, com muito sol.

Assim, os dias serão quentes, mas as noites frias, como nas regiões semi-áridas.

