Flaviano consegue R$ 2.5 milhões em empenho para 5 municípios

Da redação ac24horas - 25/05/2017 11:59:59

O deputado Flaviano Melo (PMDB) conseguiu o empenho (compromisso de pagamento) de emendas parlamentares de sua autoria num total de R$2.550.000,00 para os municípios de Manoel Urbano, Epitaciolândia, Porto Walter, Marechal Taumaturgo e Rodrigues Alves. Os recursos foram obtidos junto ao Ministério da Defesa (Programa Calha Norte-OGU/2017).

Destinação

Os recursos para Manoel Urbano deverão ser usados na aquisição de retroescavadeira, trator de esteira, pá carregadeira e minicarregadeira. Já Epitaciolândia deverá utilizar os recursos na construção de calçadas com meio fio e sarjetas em vias pavimentadas. Por seu lado, Porto Walter vai investir os recursos na ampliação da Escola Isaura Amorim de Lima. Marechal Taumaturgo vai aplicar os recursos obtidos na construção de creche municipal no bairro Mutirão. Finalmente, Rodrigues Alves vai usar sua parte para construção de praça pública na Av. Presidente Vargas.

No geral. serão beneficiadas as áreas de agricultura, infraestrutura, educação, assistência á criança. e urbanismo. Para Flaviano, é uma mostra que os recursos serão utilizados em setores de extrema importância para a qualidade de vida da população. ”E com o orçamento impositivo, são recursos garantidos nos caixas das prefeituras num futuro bastante próximo”, concluiu o deputado.