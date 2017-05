Fieac avalia cenário econômico, lança novo site e aplicativo e apresenta Boletim Indústrial

Da redação ac24horas - 25/05/2017 07:33:23

Como parte da programação alusiva ao Dia da Indústria, que é comemorado nesta quinta-feira, 25, a Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira, fez uma avaliação do cenário econômico do Acre e do Brasil, lançou seu novo site institucional (fieac.org.br), o aplicativo Agenda Indústria para celulares e também apresentou o “Boletim Indústria em Números”.

Na ocasião, o presidente da FIEAC, José Adriano Ribeiro da Silva, agradeceu o apoio da imprensa às ações de todo o Sistema e classificou os jornalistas como “amigos da indústria”.

Ao analisar o segmento da indústria, José Adriano assegurou que neste ano os empresários estão mais otimistas do que no ano passado. “Posso dizer que hoje o setor de indústria emprega em média 14 mil pessoas no Estado. Não é ainda o que um dia já tivemos, mas estamos avançando nesse crescimento. No mês de abril, inclusive, de acordo com nossas pesquisas internas e do próprio Caged, houve uma melhora significativa na construção civil, que vem sendo reconhecida em nível nacional como um dos setores que mais transfere renda imediata à sociedade”, acrescentou.

Na visão do presidente, é preciso lutar por emprego, pois não existe outra forma de o Brasil avançar. No caso do Acre, José Adriano destacou que existe um desafio muito grande neste ano, junto ao governo do Estado, de fazer com que todas as obras, todos os recursos que estão em caixa, tenham o devido encaminhamento.

“Hoje temos obras em licitação na ordem de R$ 45 milhões. São obras que foram licitadas e estão em execução ou fase de início de contratações, o que acarretará em mais postos de trabalho e mais recursos circulando na praça. Nosso trabalho é, em conjunto com o Estado e com as secretarias, buscar o caminho do diálogo para que aqueles entraves, que tanto atrapalham e atrasam essas intervenções, sejam minimizados ao máximo”, pontuou.

O presidente ressaltou que, em obras a licitar, existem cerca de 18 projetos englobando um montante de R$ 20 milhões. “Temos uma expectativa de o Estado retomar, a partir do verão, R$ 188 milhões em obras”, declarou José Adriano.

Sobre a programação do Dia da Indústria, que é comemorado nesta quinta-feira, 25, o presidente da FIEAC detalhou que há uma série de atividades que estão sendo desenvolvidas desde a última semana. Entre as várias ações, ele chamou atenção para a Caravana da Indústria, que será lançada nesta sexta-feira, 26, em Brasileia, onde serão ofertados cursos de capacitação e qualificação profissional, de forma gratuita, para a população daquela região.

“Vale destacar, também, que teremos um encontro muito importante, na próxima semana, no dia 31, em uma programação com a presença do governador Tião Viana, que irá anunciar um resgate de construção de habitações populares para as faixas de renda a partir de 1,5 salário mínimo, juntamente com a Caixa Econômica. Conseguimos atrair o interesse de duas empresas de fora do Estado para atuarem junto com as empresas locais e construírem essas unidades que não estão contempladas pelo programa Minha Casa, Minha Vida”, revelou o presidente.

Ainda abordando conquistas do setor, José Adriano enalteceu que a diretoria da FIEAC conseguiu, junto ao governo do Estado, que fosse alterada a cobrança da antecipação da alíquota na entrada da compra de insumos, o que beneficia todas as empresas que fazem parte da COPIAI. Agora, o segundo pleito da Federação é que essa conquista se estenda a todos os segmentos da indústria, o que necessita ainda de um estudo da Secretaria da Fazenda.

“Também estamos trabalhando para que o Distrito Industrial seja, de fato, um local aonde as empresas possam pensar em investimento de forma mais segura. Para isso estamos travando uma discussão jurídica envolvendo Procuradoria Geral do Estado (PGE), Tribunal do Contas (TCE) e Assembleia Legislativa, para alterarmos a atual legislação e darmos essa condição para que todas as empresa instaladas naquela região tenham condições de ter aqueles lotes em seus ativos como propriedades e, assim, possam conseguir investimentos junto aos bancos dando esses imóveis como garantia. Precisamos desse esforço e já temos a garantia do governador de que ele será sensível a essa causa”, concluiu o presidente.

NOVO SITE – O novo portal lançado pela FIEAC, com endereço eletrônico fieac.org.br, foi desenvolvido para que empresários e toda a sociedade possam acompanhar de maneira ainda mais precisa e facilitada todas as ações do Sistema Indústria. O site acompanha a identidade visual do portal da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e mantém a mesma identidade visual do SESI, SENAI E IEL em nível nacional.

“O site está alinhado diretamente ao Facebook e Twitter. Um dos objetivos da nova plataforma é facilitar a informação para imprensa, disponibilizando, entre vários serviços, galerias de fotos das principais ações e eventos realizados pela FIEAC, SESI, SENAI e IEL. O portal prioriza simplicidade e a clareza nas informações. O projeto já está compatível com desktop, tabletes e smartphones”, explicou Daniele Carlos, coordenadora da Unidade de Comunicação.

Aplicativo Agenda Indústria – Já o aplicativo Agenda Indústria, que está disponível para ser baixado para iOS no APP Store, e no Google Play para Android, foi criado com a proposta de aproximar ainda mais o Sistema FIEAC dos empresários do setor industrial. O aplicativo reúne o trabalho de todas as casas, mostra a disponibilidade de cursos, além de proporcionar o acompanhamento de eventos, reuniões, ações da Federação, além de notícias simplificadas e resumidas de interesse do segmento.

Por meio do aplicativo, por exemplo, uma empresa que não é de Rio Branco não precisa se deslocar até a FIEAC para demonstrar interesse em se filiar. Essa solicitação pode ser feita pelo Agenda Indústria. Em seguida, o cadastro será avaliado e a resposta será enviada pelo próprio aplicativo.

Boletim Acre em Números – O economista da Ufac, Carlos Estevão, fez uma breve apresentação do Boletim Acre em Números, que a FIEAC voltará a apresentar mensalmente. Trata-se de um conjunto de pesquisas que a Federação irá produzir e disponibilizará os levantamentos no site da instituição, com informações sobre emprego, faturamento, capacidade instalada, expectativa dos empresários com relação ao futuro da economia do Brasil, do Acre e do próprio negócio.