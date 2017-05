Duas situações sobre a rodovia 364

Luis Carlos Moreira Jorge 25/05/2017 06:50:53

O debate de ontem na Assembléia Legislativa entre a oposição e a base do governo sobre as péssimas condições da rodovia 364, no trecho Rio Branco- Cruzeiro do Sul, tem que ser analisado sob duas óticas: a primeira é que o trabalho realizado pelo DERACRE e as empresas contratadas foi porco, de baixa qualidade. Ou quase toda a extensão da estrada não estaria praticamente acabada. E foi entregue ao DNIT há pouco tempo. O outro lado é a cobrança dos petistas por uma ação do DNIT. A partir do momento em que o DNIT assumiu a obra é dele mesmo que tem de se cobrar. O fato do serviço da BR-364 ter sido um desastre, não imuniza os dirigentes do DNIT de serem cobrados. Até porque fizeram uma grande reunião no Juruá e anunciaram o início das obras para maio. E até agora não se vê praticamente uma ação. O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) –foto -foi muito coerente no debate de ontem na ALEAC, criticou o serviço mal feito pelo DERACRE e criticou a velocidade ao estilo bicho-preguiça do DNIT para recuperar a obra. Estão todos com telhado de vidro nesta historieta. O que está havendo é muita conversa fiada e a rodovia começando a ficar intrafegável. Chega de tanta desculpas, brigas, o que se quer é ação. Não o jogo de empurra-empurra de responsabilidades.

Coisa do inimigo

O ex-deputado Jamil Asfury (PEN) ligou para dizer que continua na Igreja Batista do Bosque, onde congrega há 25 anos, e explica que está fazendo um trabalha evangélico mais com famílias, para diversificar a sua ação pastoral. Nega atrito com o Pastor Agostinho Gonçalves.

Chapa para disputar

O deputado Jamil Asfury (PEN) sempre teve como sonho maior ser candidato a deputado federal. Elegeu-se deputado estadual, cumpriu um bom mandato, mas o sonho continuou.

Questão de modernidade

Ser contra o UBER é ser contra a modernidade. Equivaleria a alguém ser contra a construção de uma ponte porque vai prejudicar os catraieiros. E tem mais uma coisa: não é competência da prefeitura de Rio Branco legislar sobre o serviço por este aplicativo. Exclusivo da União.

Mão dupla

O deputado Jonas Lima (PT) não pode ser criticado por estar cobrando uma ação do DNIT para recuperar a rodovia 364, ainda que o PT não tenha feito um trabalho de vergonha na obra. O DNIT tem que ser cobrado porque o serviço agora é da sua competência exclusiva.

Coisa de bandido

O que se assistiu ontem em Brasília não foi uma manifestação com reivindicações, o que se viu foi coisa de bandido, de marginal da pior espécie, queimando ministérios e depredando o patrimônio público. Não foi se ver este tipo de cena que se instalou a democracia no país.

Protestem, gritem, mas sem violência

Gritem “Fora, Temer”, façam seus protestos, mas sem destruir o patrimônio público, porque a partir de atos violentos perdem a razão e entram para a área do banditismo e da baderna.

Vai cruzar os braços?

E ainda tem idiota que é contra a ação policial para conter este vandalismo vergonhoso.

Não resolve

O deputado Gehlen Diniz (PP) pediu ontem que o governador Tião Viana demita o secretário de Segurança, Emylson Farias, e o comandante da PM, Coronel Juluio César. O problema não está no comando, mas no fato de se ter um contingente policial abaixo da necessidade.

Uma tragédia anunciada

A invasão de uma escola em Sena Madureira e a tentativa de execução de um aluno não pode entrar na conta do casual. Era uma tragédia anunciada. Há meses que os deputados Nelson Sales (PV) e Gehlen Diniz (PP) vinham alertando em discursos na ALEAC de que a violência poderia se agravar. Não foi, pois, um caso fortuito, é um somatório de providências preventivas que não foram tomadas. Isso não se concebe em uma cidade pequena como Sena.

Rebate falso

O deputado Eber Machado (PSDC) disse que não procede que tenha desistido de disputar uma vaga na Câmara Federal. Foi o que me garantiu ontem, inclusive, está em plena campanha.

Muito habilidoso

O deputado Ney Amorim (PT) é muito habilidoso, já ouvi de político da oposição de que vai trabalhar na surdina para que o segundo voto do Senado seja seu. Isso pode acontecer. Por isso não coloquem a candidatura do Ney como mero ornamento na chapa petista.

CPI da SHAHB

A mesa diretora da ALEAC determinou a instalação da “CPI da Venda das Casas”. O deputado Lourival Marques (PT) é um dos mais interessados em acabar logo com esta pauta negativa. No máximo deverá se reunir na próxima terça-feira. O Lourival tem razão, quanto mais tempo o assunto perdurar na mídia quem ganha é a oposição.

Novo membro

O deputado Raimundinho da Saúde (PTN) é o mais novo membro da “CPI da Venda de Casas”, o titular deputado Josa da Farmácia (PTN) desistiu. Parto difícil e demorado o desta CPI.

Novas ambulâncias

O secretário de Saúde, Gemil Junior, anunciou para os próximos dias a entrega de novas ambulâncias nas unidades de saúde mais críticas. Fica feito o registro para posterior confirmação da promessa. Acho que ninguém faria melhor que ele, é um gestor esforçado.

Uma chapa para chamar de minha

O presidente do PDT, Luiz Tchê, está convicto de que montará uma chapinha competitiva para deputado federal. Jamil Asfury, Eber Machado, Jesus Sérgio e o próprio Tchê podem estar na relação dos que vão para a disputa. Se conseguir o intento, prejudicará o chapão do PT.

Linha de frente

O deputado federal Major Rocha (PSDB) pode ser tachado de açodado, mas não de omisso. Foi ao STF para anular os benefícios da delação premiada dos irmãos da JBS, que deram um golpe na justiça, nos políticos, no mercado financeiro e estão rindo de todos em New York.

Trabalho importante

A deputada Julian Rodrigues (PRB) realiza importante trabalho pastoral na penitenciária de Senador Guiomard. Quando você leva a religião para perto do homem alguma coisa pode mudar para melhor. Não importa qual o credo religioso.

Uma pergunta

Afinal, foram liberadas as emendas parlamentares dos deputados estaduais? É uma rubrica que sempre foi a mais pura ficção. No governo Tião Viana elas se tornaram impositivas.

Nova cobrança

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) tem cobrado a instalação imediata da BR-364. Juridicamente depende somente da mesa diretora para que os partidos indiquem os seus membros e passe a funcionar. Pode ser que as sessões da ALEAC se tornem mais interessantes, andam murchas.

Melhor não fazer

Fazer pesquisa agora quando não se sabe nem como será a regra eleitoral e quem será de fato candidato a governador e a senador por todos os partidos, não tem o mínimimo sentido.

Cidade do medo

Perguntei ontem a um amigo motorista para qual bairro recusaria uma corrida noturna. Não pensou duas vezes: “Cidade do Povo”. E completou que isso é unanimidade entre os taxistas.

Toma que o filho é teu

O secretário de Saúde, Gemil Junior, justifica a quebra de ambulâncias que se deslocam do interior para a capital à péssima conservação da rodovia 364. Chega ser convincente, até carro trucado tem atolado. Carro pequeno nem pensar! O certo é que esta rodovia, onde já se jogou mais de 2 bilhões de reais, virou um ramal da pior qualidade. E fica um jogando a culpa no outro. Não importa quem é o pai do desastre, mas que, tem de ter solução. Não se agüenta mais esta troca de responsabilidades entre deputados da base do governo Tião Viana e a oposição, que ficam culpando o DNIT e o DERACRE. O que se quer é o fim do problema. E porque já vai acabando o primeiro mês do verão. De promessa em promessa, Santo Antonio ficou careca.