Dois assassinatos foram registrados nesta quinta-feira: um no Montanhês e outro no Ayrton Sena

Da redação ac24horas - 25/05/2017 16:44:13

Diones Oliveira Silva foi vítima de assassinato nesta quinta-feira, 25, na periferia de Rio Branco. Diones estava em uma bicicleta na rua Campo Novo, bairro Ayrton Sena, quando dois homens se aproximaram e atiraram em suas costas. Ele morreu antes de ser atendido pelo Samu, que esteve no local.

Já no bairro Montanhês, um homem de nome ainda não divulgado foi assassinado com tiros no ouvido e na cabeça, na Rua Flaviano Melo, hoje pela manhã.

Populares informaram à polícia que a vítima havia acabado de descer de uma motocicleta na rua quando dois homens se aproximaram em uma outra motocicleta e efetuaram os disparos.