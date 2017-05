Corrida da Engenharia acontece no próximo dia 11, em Rio Branco

Da redação ac24horas - 25/05/2017 07:46:10

A Federação Acreana de Atletismo (FACAt) e o Sindicato dos Engenheiros do Acre se uniram para realizar a II Corrida Pedestre da Engenharia, que deve reunir, além de profissionais, estudantes das engenharias e também a comunidade em geral. A prova será no dia 11 e junho, com largada às 7h30, no estacionamento da Universidade Federal do Acre (UFAC).

A prova, que chega à sua segunda edição, reuniu mais de 300 participantes em 2016, e agora deve receber cerca de 400 inscrições, de ambos os sexos, para as seguintes categorias: Universitário; Profissional; e Comunidade – nesta última categoria, a inscrição custará R$ 20.

A corrida terá percurso de 9,5km, e a Organização da prova já se prepara para entregar medalha de participação a todos os corredores da categoria Comunidade, o que será uma forma de incentivar os atletas à prática do esporte como forma de melhorar a qualidade de vida e a autoestima da sociedade em geral.

A competição, importante dizer, conta com o Permit Bronze da Federação Acreana de Atletismo (FACAt), ou seja, integra o calendário estadual da modalidade, que já registrou mais de cinco provas entre março e maio deste ano.

As inscrições podem ser feitas no site da corrida: www.centraldacorrida.com.br/corridaengenhariaacre. Mas atenção: o prazo segue até dia 30 de maio, então, garanta sua participação.