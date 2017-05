Confederação diz que crack entrou no Brasil pela fronteira do Acre

Da redação ac24horas - 25/05/2017 11:44:21

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) disse nesta quarta-feira, 24, que o crack chegou ao Brasil atravessando a fronteira com os países produtores de cocaína usando três rotas, inclusive o Acre. “O histórico do uso de crack no Brasil data do início da década de noventa. A entrada da droga no país era realizada principalmente pela Colômbia, nas fronteiras com Acre, Roraima e Amazonas. A droga se disseminou inicialmente no estado de São Paulo e, depois, se popularizou”, diz a CNM ao comentar a situação da “crackolândia”, em São Paulo.

A Prefeitura paulista retirou as pessoas que viviam no local, demoliu prédios usados para consumo da droga e ameaça internação compulsória dos viciados.

A CNM mantém o Observatório do Crack, uma plataforma que acompanha a questão desde meados de 2010 a situação do crack nos municípios. Para a CNM, o problema do uso de drogas no Brasil é crônico e envolve muito mais do que força policial –meio utilizado para esvaziar a cracolândia em São Paulo.