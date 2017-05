Atoleiro deixa a BR-364 interditada entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas - 25/05/2017 12:04:26

A situação da BR-364, entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, está a cada dia mais crítica. Um atoleiro, que só aumenta desde a terça-feira, dia 23, acabou deixando os veículos retidos à margem e no meio da rodovia federal. Pelo menos 70 veículos de grande porte, incluindo ônibus e caminhões, além de veículos de passeio, estão impedidos de seguir viagem.

Procurada, a Superintendência Regional do Dnit no Estado do Acre não confirmou a situação. Por telefone, a secretária do órgão informou que ninguém estaria disponível para falar sobre o assunto. O órgão é o responsável por manter a rodovia em condições de tráfego, o que, quando não ocorre, deixa as regiões do Envira, Tarauacá e Juruá parcialmente isoladas.

Virgulino Silva, que trabalha em uma das empresas de transporte intermunicipal, informou que a interdição se dá por conta de dois caminhões que estão atolados na rodovia desde a terça-feira. Após isso, explica, caminhoneiros protestam e pedem providências na estrada. Maquinas do Dnit estariam sendo enviadas na manhã desta quinta, para rebocar os veículos.

“Está cada vez pior. O nosso ônibus foi ontem, e voltou. O que saiu de lá terça, ainda nem chegou. Está lá, parado. É só prejuízo, porque a gente gasta em torno de 100 litros de diesel para ir lá, e voltar. Tem o desgaste do funcionário, o motorista, e ainda do veículo. Sem falar da situação do passageiro, que fica também prejudicado”, reclama.

O advogado Thiago Poesrch vivenciou esse descaso nesta terça-feira, 23, quando saiu de carro de Tarauacá para Rio Branco pela estrada. Foram 11 horas percorrendo menos de 400 km sobre uma rodovia totalmente esburacada com vários pontos em desmoronamento e atoleiros.

Thiago fez vídeos e publicou fotos de veículos atolados na estrada. As imagens são o retrato de uma rodovia que literalmente derrete e isso depois de dois bilhões de investimentos. “Ontem fiz o trajeto Tarauacá-Rio Branco e pude constatar o atual estado da BR-364. Levamos exatas 11h de de viagem para percorrer menos de 400km”, conta o advogado.